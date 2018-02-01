ВКС России разместит авиацию на оспариваемом Японией острове

1 Февр. 2018 2018-02-01T15:01:16+03:00

Военные самолеты будут базироваться вместе с гражданскими на аэродроме Итуруп

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Воздушно-космические силы России разместят авиацию на острове Итуруп, который является предметом территориального спора с Японией. Военные самолеты будут базироваться в местном аэродроме вместе с гражданскими.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, аэропорт Итуруп на одном из Курильских островов, был внесен в перечень воздушных гаваней совместного базирования в Сахалинской области от 2007 года.

В настоящий момент на территории гряды уже развернуты новейшие береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" Тихоокеанского флота и18-я пулеметно-артиллерийская дивизия. Кроме того, в ноябре прошлого года российские власти приняли решение о размещении на острове Матуа военно-морской базы, создание которой подразумевает восстановление аэродромной сети.

Ранее в Москве заявили, что такие меры принимаются исключительно в целях защиты территории страны.