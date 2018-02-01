2018-02-01T15:04:11+03:00
Общество

Жена Никиты Белых почувствовала себя плохо в суде

Во время заседания женщина пожаловалась на головокружение
Дарья ИВАШКИНА
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Экс-губернатор Кировской области Никита Белых и его жена Екатерина. Фото: Сергей Фадеичев/ТАССЭкс-губернатор Кировской области Никита Белых и его жена Екатерина. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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В Пресненский суд Москвы, который в четверг, 1 февраля, выносит приговор экс-главе Кировской области Никите Белых, вновь вызывали скорую помощь.

По некоторым данным, во время судебного заседания стало плохо жене бывшего губернатора Екатерине. Как стало известно РЕН ТВ, в какой-то момент женщина пожаловалась на головокружение и стала искать место, чтобы присесть.

По информации телеканала, медики уже прибыли в суд и вошли в зал заседания, чтобы оказать помощь.

Напомним, Никита Белых был задержан в июне 2016 года. Как выяснили следователи, он получил лично и через посредников взятки на общую сумму 600 тысяч евро.

Процесс по делу бывшего губернатора начался 22 августа прошлого года. А 1 февраля Пресненский суд Москвы признал экс-чиновника виновным в получении незаконного денежного вознаграждения от предпринимателя Юрия Судгаймера. Деньги, как заявил судья, Белых брал за «покровительство» и «попустительство по службе».

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