Россия допустит наблюдателей ОБСЕ на выборы президента

1 Февр. 2018 2018-02-01T15:22:48+03:00

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Москва допускает участие представителей ОБСЕ в наблюдении за президентскими выборами 18 марта 2018 года. Об этом сообщил глава МИД РФ Серегей Лавров.

«ОБСЕ установила рабочие контакты с ЦИК, и все вопросы, которые касаются организации наблюдения, согласованы», - заявил министр во время пресс-конференции с участием министра иностранных дел Италии Анджелины Альфано.

С начала 2018 года Альфано стала председателем ОБСЕ. В таком качестве она впервые посетила Россию.

В 2017 году Российский общественный институт избирательного права обвинил наблюдателей от ОБСЕ в предвзятости. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ приезжало в Россию, чтобы решить, сколько человек выделить для мониторинга грядущих выборов. По итогам их визита институт составил доклад, в котором написал, что члены БДИПЧ общались с политиками избирательно, а не со всем спектром.