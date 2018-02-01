2018-02-01T15:32:50+03:00
Москва

Прокуратура Москвы составила типичный портрет столичного преступника

И отметила рост числа преступлений в сфере мошенничества в информационной сфере
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Составлен портрет типичного московского преступника.Составлен портрет типичного московского преступника.Фото: Мила СТРИЖ
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Прокуратура столицы проанализировала данные о преступности в минувшем году и пришла к ряду интересных выводов. Так оказалось, что большинство преступлений в Москве совершают мужчины, правда, они же чаще становятся и жертвами. Так, представителей сильного пола чаще всего обкрадывают, и они становятся жертвами мошенников.

Большая часть криминальных историй касается граждан в возрасте от 30 до 49 лет. Реже людей 25–29 лет и младше. Еще менее склонны к преступлениям москвичи старше 50 лет. Большая часть злоумышленников не имеют высшего образования, некоторые не заканчивали и школу. Отличительной особенностью криминальной статистики стал рост мошенничества в информационной сфере. При этом в целом, по данным прокуратуры, преступность в городе идет на убыль, сообщает портал m24.ru.

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