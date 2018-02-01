Глава МИД Италии допустил наличие альтернатив минской группе ОБСЕ
Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано заявил, что минская группа по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе является не единственным возможным форматов обсуждения и может иметь альтернативы.
Об этом политик сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. При этом он подчеркнул, что организация все равно продолжит оказывать поддержку сопредседателям группы.
"Наша позиция продолжает политику предыдущего председателя ОБСЕ. Полагаем, что это справедливо", - заявил Альфано.
Он также положительно отреагировал на увеличение числа наблюдателей организации в зоне конфликта, отметив чрезвычайную полезность такого рода поддержки для достижения поставленных задач.
Напомним, в апреле 2017 года Азербайджан и Армения объявили об обострении карабахского конфликта и обвинили друг друга в нарушении перемирия.