2018-02-01T15:32:26+03:00
Политика

Глава МИД Италии допустил наличие альтернатив минской группе ОБСЕ

Однако, по словам Анджелино Альфано, организация продолжит поддерживать деятельности сопредседателей объединения по конфликту в Карабахе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Председатель ОБСЕ Анджелино АльфаноПредседатель ОБСЕ Анджелино АльфаноФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано заявил, что минская группа по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе является не единственным возможным форматов обсуждения и может иметь альтернативы.

Об этом политик сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. При этом он подчеркнул, что организация все равно продолжит оказывать поддержку сопредседателям группы.

"Наша позиция продолжает политику предыдущего председателя ОБСЕ. Полагаем, что это справедливо", - заявил Альфано.

Он также положительно отреагировал на увеличение числа наблюдателей организации в зоне конфликта, отметив чрезвычайную полезность такого рода поддержки для достижения поставленных задач.

Напомним, в апреле 2017 года Азербайджан и Армения объявили об обострении карабахского конфликта и обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Защита Белых заявила о намерении обжаловать приговор
Глава ЦРУ: жизни американцев окажутся под угрозой, если США не будут работать с РФ
МИД РФ назвал реакцию США на сближение самолетов попыткой «разжечь русофобские настроения»
Пентагон: военная авиация США продолжит летать у границ России
Ученица устроила стрельбу в школе Лос-Анджелеса
Неизвестные обстреляли здание Минобороны ДНР из гранатомета
Мощный взрыв прогремел в Анкаре
Утвержден состав российской делегации на Паралимпиаде-2018
Telegram вернулся в App Store
Путин пообещал поговорить с ФАС о возможности снижения цен на бензин
Путин предложил сделать расходы на развитие экономики обязательными для регионов
Ученые объяснили видео с моющейся крысой
Путин: антисанкции привели к запуску целой цепочки положительных последствий
Ушастый лисёнок из Москвы стал новой звездой соцсетей
Минфин США объяснил засекречивание части «кремлевского доклада»