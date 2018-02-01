Набиуллина оценила влияние возможных санкций США на экономику РФ

1 Февр. 2018 2018-02-01T15:33:12+03:00

По словам главы ЦБ, возможный запрет на покупку российских госбумаг может вызвать лишь краткосрочную волатильность на рынке госдолга

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина журналистам оценила влияние возможных новых санкций США на экономику РФ. По ее словам, возможный запрет на покупку российских госбумаг может вызвать "некоторую" краткосрочную волатильность рынка.

Напомним, в документе о расширении санкций в отношении РФ на сайте американского конгресса отмечается, что санкции могут быть наложены и на государственный долг России - ОФЗ, евробонды и деривативы.

"Мы этот риск видели и раньше, видим и сейчас. Мы... оценивали влияние двух возможных сценариев. Сценария, когда будет запрет на покупку новых, и запрет на владение", - сообщила Набиуллина.

Она добавила, что такие меры могут вызвать волатильность на рынке госдолга.

"Но на наш взгляд, даже если она и будет - первоначальная краткосрочная волатильность - рынки потом придут в равновесие. Мы здесь не видим каких-то больших эффектов ни на экономику, ни на финансовую стабильность ни на финансовый сектор", - подчеркнула глава ЦБ, передает ТАСС.