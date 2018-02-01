2018-02-01T15:33:12+03:00
Экономика

Набиуллина оценила влияние возможных санкций США на экономику РФ

По словам главы ЦБ, возможный запрет на покупку российских госбумаг может вызвать лишь краткосрочную волатильность на рынке госдолга
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Банка России Эльвира НабиуллинаГлава Банка России Эльвира НабиуллинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина журналистам оценила влияние возможных новых санкций США на экономику РФ. По ее словам, возможный запрет на покупку российских госбумаг может вызвать "некоторую" краткосрочную волатильность рынка.

Напомним, в документе о расширении санкций в отношении РФ на сайте американского конгресса отмечается, что санкции могут быть наложены и на государственный долг России - ОФЗ, евробонды и деривативы.

"Мы этот риск видели и раньше, видим и сейчас. Мы... оценивали влияние двух возможных сценариев. Сценария, когда будет запрет на покупку новых, и запрет на владение", - сообщила Набиуллина.

Она добавила, что такие меры могут вызвать волатильность на рынке госдолга.

"Но на наш взгляд, даже если она и будет - первоначальная краткосрочная волатильность - рынки потом придут в равновесие. Мы здесь не видим каких-то больших эффектов ни на экономику, ни на финансовую стабильность ни на финансовый сектор", - подчеркнула глава ЦБ, передает ТАСС.

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