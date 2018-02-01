2018-02-01T16:00:42+03:00
В мире

С начала операции в Африне было нейтрализовано более 790 курдов

Между тем, ополченцы сообщают о ликвидации 15 турецких солдат в одном из боев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ранее турецкие власти пообещали "очистить" территорию Сирии от курдовРанее турецкие власти пообещали "очистить" территорию Сирии от курдовФото: REUTERS
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В Генеральном штабе Турции сообщили, что с начала операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне было нейтрализовано более 790 "террористов" и курдских ополченцев. Только за минувшие сутки военнослужащие республики убили и взяли в плен 78 человек.

При этом в военном командовании не уточнили, сколько именно бойцов было ликвидировано. Однако известно, что этой ночью турецкой авиации удалось уничтожить 18 объектов противника, передает агентство "Анадолу".

Между тем, по данным медиацентра SDF, накануне в одном из боев в окрестностях деревень Бока и Али-Кари района Булбул курдские бойцы ликвидировали 15 турецких солдат, в том числе наемных. Также многие военнослужащие получили ранения.

Напомним, операция "Оливковая ветвь" началась 20 января 2018 года. Ее целью Анкара назвала создание зоны безопасности на территориях подконтрольных курдам, которых турки приравнивают к террористам.

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