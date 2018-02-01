ООН призвала Россию, Иран и Турцию усилить меры по деэскалации в Сирии
ООН обратилась к России, Ирану и Турции как к странам-гарантам с просьбой приложить большие усилия по примирению сторон в зонах деэскалации в Сирии. Об этом сообщил помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.
«Ситуация буквально кричит о прекращении огня. Нам необходимо, чтобы Россия, Турция и Иран вновь ввели деэскалацию, которая работала на протяжении всего 2017 года», - сказал Эгеланн.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что проведенная в прошлом году работа по примирению враждующих сторон имела огрехи, но в целом принесла заметные результаты. Существенное снижение уровня насилия в Сирии подтвердили даже в ООН.
Всего зон деэскалации в Сирии четыре: юго-запад, район севернее Хомса, Восточная Гута и в Идлибе. В первую очередь, по словам помощника спецпосланника ООН, гуманитарная помощь требуется в Восточной Гуте.