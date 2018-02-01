2018-02-01T16:25:39+03:00
Политика

ООН призвала Россию, Иран и Турцию усилить меры по деэскалации в Сирии

Сегодня в стране действуют четыре зоны с режимом прекращения огня
Алексей КАРЕЛИН
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Ситуация буквально кричит о прекращении огняСитуация буквально кричит о прекращении огняФото: REUTERS
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ООН обратилась к России, Ирану и Турции как к странам-гарантам с просьбой приложить большие усилия по примирению сторон в зонах деэскалации в Сирии. Об этом сообщил помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.

«Ситуация буквально кричит о прекращении огня. Нам необходимо, чтобы Россия, Турция и Иран вновь ввели деэскалацию, которая работала на протяжении всего 2017 года», - сказал Эгеланн.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что проведенная в прошлом году работа по примирению враждующих сторон имела огрехи, но в целом принесла заметные результаты. Существенное снижение уровня насилия в Сирии подтвердили даже в ООН.

Всего зон деэскалации в Сирии четыре: юго-запад, район севернее Хомса, Восточная Гута и в Идлибе. В первую очередь, по словам помощника спецпосланника ООН, гуманитарная помощь требуется в Восточной Гуте.

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