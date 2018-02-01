Защита генерала Младича подала апелляцию на приговор
Адвокаты бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича подала апелляцию об отмене ему пожизненного приговора и возобновлении судебного процесс.
Как заявил адвокат Младича Драган Иветич, генерал нуждается в лечения в Сербии.
"Здоровье Младича делало невозможным его участие в процессе. Мы подали апелляцию об отмене приговора и о продолжении процесса после лечения", - сказал Иветич.
По его словам, врачи Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) не нашли у Младича многих заболеваний.
"Освидетельствование сербскими врачами показало, что существовали серьезные диагнозы, которые медики МТБЮ скрывали во время процесса. Мы нашли диагнозы, которые врачи трибунала ни диагностировали, ни лечили", - отметил Иветич.
Он подчеркнул, что экс-командующий может скончаться в ближайшие дни, поэтому нуждается в срочной госпитализации.
По мнению защиты, заявления медиков МТБЮ об удовлетворительном состоянии Младича не соответствуют действительности, передает ТАСС.