2018-02-01T16:11:53+03:00
В мире

Защита генерала Младича подала апелляцию на приговор

По словам адвокатов, бывший командующий боснийских сербов может умереть в ближайшие дни
Екатерина БОЛГОВА
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Экс-командующий армией боснийских сербов Ратко МладичЭкс-командующий армией боснийских сербов Ратко МладичФото: REUTERS
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Адвокаты бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича подала апелляцию об отмене ему пожизненного приговора и возобновлении судебного процесс.

Как заявил адвокат Младича Драган Иветич, генерал нуждается в лечения в Сербии.

"Здоровье Младича делало невозможным его участие в процессе. Мы подали апелляцию об отмене приговора и о продолжении процесса после лечения", - сказал Иветич.

По его словам, врачи Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) не нашли у Младича многих заболеваний.

"Освидетельствование сербскими врачами показало, что существовали серьезные диагнозы, которые медики МТБЮ скрывали во время процесса. Мы нашли диагнозы, которые врачи трибунала ни диагностировали, ни лечили", - отметил Иветич.

Он подчеркнул, что экс-командующий может скончаться в ближайшие дни, поэтому нуждается в срочной госпитализации.

По мнению защиты, заявления медиков МТБЮ об удовлетворительном состоянии Младича не соответствуют действительности, передает ТАСС.

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