МИД РФ рекомендовал учитывать риски в связи с участившимися случаями задержания россиян за рубежом

1 Февр. 2018 2018-02-01T16:16:51+03:00

По данным ведомства, только в 2017 году по запросам Вашингтона арестовали более десяти наших граждан

Изменить размер текста: A A

В МИД России заявили о том, что американские спецслужбы продолжают «охоту» за россиянами по всему миру. По данным дипведомства, только в 2017 году по запросам Вашингтона арестовали более десяти наших соотечественников.

В связи с участившимися случаями задержания российских граждан за рубежом в министерстве иностранных дел рекомендовали взвешивать все риски при планировании поездок за границу. «В первую очередь это относится к выездам в страны, имеющие с Вашингтоном договоры о выдаче», - говорится на сайте МИД РФ.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве нашей страны заверили, что российские дипломаты продолжат «оказывать попавшим в беду гражданам всестороннюю консульскую и правовую помощь, добиваясь соблюдения их законных прав и интересов, а также скорейшего возвращения на Родину».

Кстати, напомним, в апреле прошлого года в Испании по запросу США задержали программиста из России: его заподозрили в причастности к хакерским атакам, в том числе связанным с выборами в Америке.