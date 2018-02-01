2018-02-01T16:16:51+03:00
Политика

МИД РФ рекомендовал учитывать риски в связи с участившимися случаями задержания россиян за рубежом

По данным ведомства, только в 2017 году по запросам Вашингтона арестовали более десяти наших граждан
Дарья ИВАШКИНА
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Здание министерства иностранных дел РоссииЗдание министерства иностранных дел РоссииФото: Иван ВИСЛОВ
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В МИД России заявили о том, что американские спецслужбы продолжают «охоту» за россиянами по всему миру. По данным дипведомства, только в 2017 году по запросам Вашингтона арестовали более десяти наших соотечественников.

В связи с участившимися случаями задержания российских граждан за рубежом в министерстве иностранных дел рекомендовали взвешивать все риски при планировании поездок за границу. «В первую очередь это относится к выездам в страны, имеющие с Вашингтоном договоры о выдаче», - говорится на сайте МИД РФ.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве нашей страны заверили, что российские дипломаты продолжат «оказывать попавшим в беду гражданам всестороннюю консульскую и правовую помощь, добиваясь соблюдения их законных прав и интересов, а также скорейшего возвращения на Родину».

Кстати, напомним, в апреле прошлого года в Испании по запросу США задержали программиста из России: его заподозрили в причастности к хакерским атакам, в том числе связанным с выборами в Америке.

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