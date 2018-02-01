2018-02-01T16:27:18+03:00
Москва

В Москве на выходных выпадет до полуметра снега

Для очистки могут перекрыть отдельные переулки
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments5
Изменить размер текста:

Обильные снежные осадки выпадут в ближайшие выходные и в начале следующей недели. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«С субботы на воскресенье мы ожидаем выпадение от 25 до 30 сантиметров снега в зависимости от района, а в понедельник и во вторник выпадет еще по 8-10 сантиметров», - сказал чиновник.

По его словам, из-за работ служб ЖКХ возможно перекрытие ряда переулков, особенно в центре столицы. Бирюков также рекомендовал водителям отказаться от поездок на личном транспорте, чтобы облегчить работу по очистке снега.

Всего этой зимой может выпасть до двух метров снега, говорит заммэра.

Гидрометцентр обещает сильный ветер с 3 по 5 февраля и понижение температуры от минус 1 3 февраля до минус 10 во вторник, 6 февраля.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Защита Белых заявила о намерении обжаловать приговор
Глава ЦРУ: жизни американцев окажутся под угрозой, если США не будут работать с РФ
МИД РФ назвал реакцию США на сближение самолетов попыткой «разжечь русофобские настроения»
Пентагон: военная авиация США продолжит летать у границ России
Ученица устроила стрельбу в школе Лос-Анджелеса
Неизвестные обстреляли здание Минобороны ДНР из гранатомета
Мощный взрыв прогремел в Анкаре
Утвержден состав российской делегации на Паралимпиаде-2018
Telegram вернулся в App Store
Путин пообещал поговорить с ФАС о возможности снижения цен на бензин
Путин предложил сделать расходы на развитие экономики обязательными для регионов
Ученые объяснили видео с моющейся крысой
Путин: антисанкции привели к запуску целой цепочки положительных последствий
Ушастый лисёнок из Москвы стал новой звездой соцсетей
Минфин США объяснил засекречивание части «кремлевского доклада»