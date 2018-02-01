В Москве на выходных выпадет до полуметра снега

1 Февр. 2018 2018-02-01T16:27:18+03:00

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Обильные снежные осадки выпадут в ближайшие выходные и в начале следующей недели. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«С субботы на воскресенье мы ожидаем выпадение от 25 до 30 сантиметров снега в зависимости от района, а в понедельник и во вторник выпадет еще по 8-10 сантиметров», - сказал чиновник.

По его словам, из-за работ служб ЖКХ возможно перекрытие ряда переулков, особенно в центре столицы. Бирюков также рекомендовал водителям отказаться от поездок на личном транспорте, чтобы облегчить работу по очистке снега.

Всего этой зимой может выпасть до двух метров снега, говорит заммэра.

Гидрометцентр обещает сильный ветер с 3 по 5 февраля и понижение температуры от минус 1 3 февраля до минус 10 во вторник, 6 февраля.