ЦБ: вывод денег за рубеж из банков сократился более чем в два раза

1 Февр. 2018 2018-02-01T16:45:02+03:00

Вместе с тем объем таких операций вырос в сфере малого бизнеса

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За 2017 год клиенты российских банков вывели за рубеж 78 миллиардов рублей, что в 2,4 раза меньше, чем в 2016 году. Об этом рассказал заместитель главы Центробанка Дмитрий Скобелкин.

«Обналичивание в банковском секторе сократилось в 1,6 раза, и в целом за пять лет незаконный вывод снижен в 20 раз, обналичивание - более чем в 3,5 раза», - сообщил Скобелкин.

По словам зампреда ЦБ, в 2016 году из России вывели в абсолютном выражении более 180 миллиардов рублей, обналичили - 522 миллиардов рублей против 324 млрд рублей в 2017 году.

Вместе с тем Скобелкин заметил, что вырос объем средств, выведенных через организации малого и микробизнеса. В первую очередь, это связано с проведением «сомнительных сделок», считает зампред ЦБ.

«Банковский сектор фактически перестал оказывать услуги по обналичиванию денежных средств. Этот механизм перешел в менее регулируемые сектора», - пояснил Скобелкин.