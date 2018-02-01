2018-02-01T16:58:18+03:00
Общество

СК РФ усомнился в компетентности прокурора по делу врача Мисюриной

Сотрудник ведомства подал апелляцию на приговор лишь после того, как общественность возмутилась решением суда
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Врач-гематолог Елена МисюринаВрач-гематолог Елена МисюринаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В Следственном комитете РФ усомнились в компетентности прокурора, который занимался скандальным делом врача Елены Мисюриной. Причиной стало то, что сотрудник ведомства поменял своей отношение к уголовному процессу лишь после того, как он приобрел широкий общественный резонанс.

Такое заявление сделала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она рассказала, что сначала прокурор, ознакомившись со всеми материалами и заключениями экспертов, утвердил обвинительное заключение и не нашел оснований для направления дела на дополнительное расследование. Он до конца наставал на том, что именно Мисюрина ответственна за смерть пациента в 2013 году и попросил суд признать ее виновной.

Лишь после того, как разгорелся скандал, прокуратура внесла апелляцию на приговор, указав на нарушения, допущенные в ходе следствия.

Между тем, врач была приговорена к двум годам тюрьмы за процедуру трепанобиопсии, после которой мужчина сразу же пошел на работу, а через четыре дня умер в частной больнице.

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