Сторонники Саакашвили поставили «спектакль» об отдыхе Порошенко на Мальдивах
Сторонники бывшего грузинского лидера и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили провели в Киеве необычную акцию под названием «Чемодан - вокзал - Мальдивы». Они собрались у здания администрации президента Украины и воссоздали там «тайную» новогоднюю поездку главы незалежной Петра Порошенко на один из самых дорогих пляжных курортов мира.
Все активисты были одеты по-летнему - в шортах, майках и купальниках. При этом кто-то из них принес с собой ласты с маской и трубкой для ныряния, а кто-то прихватил с собой даже надувной бассейн. Причем все действо происходило на фоне плаката с изображением пляжа и океана.
В ходе этого своеобразного спектакля сторонники Саакашвили скандировали «Чемодан - вокзал - Мальдивы» и «Порошенко, прочь», передает РИА Новости. Дело в том, что участники акции возмущены тем, что президент «воюющей страны» отдыхает на Мальдивах за помиллиона долларов, пока «ребята гибнут в окопах».
Напомним, ранее стало известно, что Порошенко провел новогодние каникулы на Мальдивах.
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