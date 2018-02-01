"Я буду скучать по вам": Пилот написал пассажирам прощальное письмо

1 Февр. 2018 2018-02-01T17:50:55+03:00

В свой последний полет капитан самолета Джефф Роуленд признался в любви к небу, людям на борту и Boeing 787

Изменить размер текста: A A

Трогательное прощание произошло накануне на борту самолета, следовавшего из Лос-Анджелес в Даллас. Перед уходом на пенсию капитан воздушного судна Джефф Роуленд решил написать своим пассажирам письмо, в котором признался в любви им, небу и "двухсотмиллионнному" Boeing 787.

"Я доставлял вас в места назначения по всему миру, пока вы благородно терпели мои неловкие капитанские обращения, критиковали каждую посадку и благодарили за безопасный перелёт - это всю жизнь заставляло меня трудиться на совесть", - написал пилот в своем прощальном письме.

Он подчеркнул, что спустя 33 года своей карьеры, 10 тысяч полётов и более 28 тысяч часов в воздухе для него честь быть частью жизни пассажиров. Более того, он признался, что мог делать все это бесплатно.

Сэм Фэрмер, который тоже был в том самолете, рассказал, что тогда же в первом классе летела семья Роуленда. При этом борт Boeing был украшен шариками, а на взлетной полосе судно проехало под аркой из водных пушек.