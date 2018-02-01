2018-02-01T18:03:11+03:00
Спорт

Валуев: неисполнение решения CAS грозит МОК исками от российских атлетов и РФ

Ранее в четверг Спортивный арбитражный суд оправдал 28 наших спортсменов, пожизненно отстраненных от участия в Олимпийских играх
Дарья ИВАШКИНА
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Депутат Госдумы Николай ВалуевДепутат Госдумы Николай ВалуевФото: Олег УКЛАДОВ
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Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал оправдание Спортивным арбитражным судом (CAS) 28-ми российских атлетов. В частности, он заявил, что решение CAS подтверждает, что Международный олимпийский комитет (МОК) - это «шарашкина контора, не гнушающаяся никаких политических, заказных процессов».

Также парламентарий выразил мнение, что неисполнение решения CAS грозит МОК исками с российской стороны. «Если они не берут во внимание решение суда, то это может грозить исками к самому МОК со стороны каждого из спортсменов, а может быть, и Российской Федерации, поскольку они представляют национальную сборную», - сказал Валуев ТАСС.

Между тем, как считает политик, МОК «может устроить миллион формальных причин», по которым оправданные спортсмены не смогут попасть на Олимпиаду-2018.

Напомним, 1 февраля CAS полностью удовлетворил апелляции 28 наших атлетов и отменил аннулирование их результатов на Играх-2014 в Сочи.

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