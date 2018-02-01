2018-02-01T18:15:17+03:00
Экономика

Курс биткоина рухнул до самой низкой с ноября отметки

Инвесторы придали большое значение запрету рекламы криптовалют в Facebook
Алексей КАРЕЛИН
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Курс самой дорогой криптовалюты биткоина упал до рекордно низкой за последние два месяца отметки. В течение четверга он опустился до $9 165, затем начал расти и составил, по данным Coinmarketcup, $9 482.

Стоимость монеты опустилась на 11% после того, как Facebook заявил о запрете рекламы цифровых валют и бинарных опционов. Компания ввела новую политику, чтобы обезопасить пользователей от «обманчивых технологий».

Хоть сейчас в заголовках СМИ царит пессемизм, в долгосрочной перспективе регулирование рынка криптовалют сделает эту экосистему процветающей, считает Чарльз Хейтер, основатель лондонского Cryptocompare.

Международные регуляторы обсудят, как устранить риски на рынке цифровых валют, на следующем собрании G20 в марте, сообщает Reuters.

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