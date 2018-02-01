2018-02-01T18:31:10+03:00
В мире

Замглавы Госдепа США Томас Шэннон уходит в отставку

Дипломат объяснил такое решение личными причинами
Алексей КАРЕЛИН
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Всего шестидесятилетний Шэннон посвятил дипломатии 35 летВсего шестидесятилетний Шэннон посвятил дипломатии 35 летФото: REUTERS
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Заместитель госсекретаря Госдепартамента США Томас Шэннон собрался уйти в отставку. Он будет оставаться на посту до тех пор, пока ему не найдут приемника.

Об этом сообщила в Твиттере официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт. Сам Шэннон пояснил свой уход личными причинами, а не политическими.

«Он - патриот, дипломат и великий американец», - написала Науэрт.

Всего шестидесятилетний Шэннон посвятил дипломатии 35 лет, был послом США в Бразилии, работал в других странах Латинской Америки и в Африке. 12 февраля 2016 года он получил должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам в Госдепе.

29 января Белый дом сообщил об уходе заместителя директора ФБР Эндрю МакКейба. Причиной тому могла стать критика президента США Дональда Трампа в предвзятости.

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