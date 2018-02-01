2018-02-01T19:32:18+03:00
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Ученые объяснили видео с моющейся крысой

Оказалось, она не крыса и не моется [видео]
Алексей КАРЕЛИН
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Крыса принимает душ.

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Эволюционный биолог из Чикагского университета, специализирующийся по грызунам, Даллас Крентцель объяснил видео с «моющейся крысой», вирусно распространившееся по соцсетям. На самом деле в ролике показана не крыса, а пакарана – родственный капибарам и морским свинкам вид грызунов.

На видео пакарана не моется, а пытается очистить себя от мыла. Мех зверьков покрыт жировым слоем, который защищает шерсть от грязи и влаги. Мыло сводит этот эффект на нет, сообщает Gizmodo.

Пакараны обитают в Перу, где и был снят ролик. В отличие от крыс у пакаран большие головы и короткие хвосты. Грызуны легко стоят на задних лапах и имеют весьма ловкие передние.

Ролик с «крысой» снял 36-летний пользователь YouTube Хосе Корреа. Видео собрало миллионы просмотров в видеоблоге и тысячи комментариев в Facebook: пользователей поразило, что зверек ведет себя точь-в-точь как человек, моющийся в душе.

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