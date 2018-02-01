2018-02-01T19:41:15+03:00
Политика

Путин предложил сделать расходы на развитие экономики обязательными для регионов

Глава РФ отметил необходимость стимулировать рост промышленности
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин, выступая в четверг, 1 февраля, на заседании президиума Госсовета, предложил сделать обязательными расходы регионов на развитие экономики.

«Чтобы расширить полномочия регионов по обеспечению экономического роста, предлагаю включить средства, направляемые на развитие экономики, в состав модельного бюджета субъектов РФ. То есть рассматривать их как обязательные расходы региональных органов власти», - цитирует главу нашего государства ТАСС.

По мнению российского лидера, в настоящее время необходимо наращивать возможности стимулирования промышленного роста на региональном уровне. «Инструменты этого у субъектов федерации есть, включая региональные контракты, налоговые льготы, меры прямой поддержки и субсидирование», - сказал Путин.

Напомним, в четверг президент РФ прилетел в Ростов-на-Дону, где, в частности, осмотрел новую технику в цехах «Ростсельмаша» и провел заседание президиума Госсовета.

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