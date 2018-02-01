2018-02-01T20:13:16+03:00
Умные вещи

Telegram вернулся в App Store

Ранее Apple удалила мессенджер из магазина приложений из-за неприемлемого контента
Дарья ИВАШКИНА
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Telegram вернулся в App StoreTelegram вернулся в App StoreФото: REUTERS
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В четверг, 1 февраля, Telegram вернулся в магазин приложений App Store, Теперь пользователи iPhone и iPad вновь могут скачать мессенджер на свои устройства. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров в своем микроблоге в Twitter.

«Telegram вернулся в App Store после отсутствия там с полуночи по центрально-европейскому времени (02:00 мск)», - написал создатель мессенджера.

Напомним, ранее в четверг, 1 февраля, пользователи начали жаловаться на недоступность приложения Telegram в App Store: по их словам, мессенджер не отображался в списке программ, доступных для скачивания. Дуров объяснил эту ситуацию тем, что компания Apple обнаружила неприемлемый контент, доступный юзерам Telegram. При этом предприниматель пообещал, что после обеспечения защиты от нежелательного контента Telegram вновь вернется в App Store.

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