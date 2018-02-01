Мощный взрыв прогремел в Анкаре

1 Февр. 2018 2018-02-01T20:51:41+03:00

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В четверг, 1 февраля, появилась информация о взрыве в турецкой столице. По словам очевидцев, в какой-то момент раздался звук мощного взрыва, который было слышно во многих районах Анкары. У некоторых автомобилей, припаркованных на улице, сработала сигнализация. Многие горожане очень испугались, так как решили, что речь идет об очередной атаке террористов.

Между тем чуть позднее выяснилось, что произошел взрыв бытового газа в одном из зданий, расположенных в районе Чукурамбар, сообщает Conflict News. Информации о пострадавших пока не поступала.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. Стражи порядка пытаются выяснить все обстоятельства и причины случившегося.

Кстати, отметим, у жителей Анкары есть причины бояться терактов. К примеру, в марте 2016 года там прогремел мощный взрыв, унесший жизни 37 человек. Тогда на автобусной остановке рядом со сквером Гювен-парк на воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль.