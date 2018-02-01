2018-02-01T21:55:56+03:00
В мире

Пентагон: военная авиация США продолжит летать у границ России

В Вашингтоне ответили на призыв Москвы прекратить полеты над Черным морем
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments24
Пентагон: военная авиация США продолжит летать у границ РоссииПентагон: военная авиация США продолжит летать у границ РоссииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Пентагоне ответили на призыв Минобороны РФ прекратить полеты у российских границ. В американском военном ведомстве заявили, что их самолеты продолжат летать над Черным морем.

Как подчеркнул представитель комитета начальников штабов ВС США Кеннет Маккензи, США имеют право на полеты в международном воздушном пространстве, в том числе над нейтральными водами Черного моря. «Черное море - это международное воздушное пространство. У нас есть право летать там, и эти полеты будут продолжены», - сказал генерал-лейтенант.

Кроме того, Маккензи еще раз повторил, что в Вашингтоне по-прежнему уверены в том, что перехват американского самолета-разведчика российским Су-27 был «небезопасным», передает РИА Новости.

Напомним, речь идет о перехвате, произошедшем 29 января: тогда Су-27 не допустил нарушения воздушного пространства нашей страны. Однако в США заявили, что российский истребитель выполнил «небезопасный перехват». В ответ Минобороны РФ посоветовало американцам прекратить полеты у границ РФ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Защита Белых заявила о намерении обжаловать приговор
Глава ЦРУ: жизни американцев окажутся под угрозой, если США не будут работать с РФ
МИД РФ назвал реакцию США на сближение самолетов попыткой «разжечь русофобские настроения»
Ученица устроила стрельбу в школе Лос-Анджелеса
Неизвестные обстреляли здание Минобороны ДНР из гранатомета
Мощный взрыв прогремел в Анкаре
Утвержден состав российской делегации на Паралимпиаде-2018
Telegram вернулся в App Store
Путин пообещал поговорить с ФАС о возможности снижения цен на бензин
Путин предложил сделать расходы на развитие экономики обязательными для регионов
Ученые объяснили видео с моющейся крысой
Путин: антисанкции привели к запуску целой цепочки положительных последствий
Ушастый лисёнок из Москвы стал новой звездой соцсетей
Минфин США объяснил засекречивание части «кремлевского доклада»