Пентагон: военная авиация США продолжит летать у границ России

1 Февр. 2018 2018-02-01T21:55:56+03:00

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В Пентагоне ответили на призыв Минобороны РФ прекратить полеты у российских границ. В американском военном ведомстве заявили, что их самолеты продолжат летать над Черным морем.

Как подчеркнул представитель комитета начальников штабов ВС США Кеннет Маккензи, США имеют право на полеты в международном воздушном пространстве, в том числе над нейтральными водами Черного моря. «Черное море - это международное воздушное пространство. У нас есть право летать там, и эти полеты будут продолжены», - сказал генерал-лейтенант.

Кроме того, Маккензи еще раз повторил, что в Вашингтоне по-прежнему уверены в том, что перехват американского самолета-разведчика российским Су-27 был «небезопасным», передает РИА Новости.

Напомним, речь идет о перехвате, произошедшем 29 января: тогда Су-27 не допустил нарушения воздушного пространства нашей страны. Однако в США заявили, что российский истребитель выполнил «небезопасный перехват». В ответ Минобороны РФ посоветовало американцам прекратить полеты у границ РФ.