МИД РФ назвал реакцию США на сближение самолетов попыткой «разжечь русофобские настроения»

1 Февр. 2018 2018-02-01T22:15:18+03:00

В Москве призвали американцев сесть за стол переговоров, чтобы «приступить к урегулированию имеющихся озабоченностей»

Изменить размер текста: A A

В МИД РФ назвал реакцию США на инцидент с российским Су-27 и американским самолетом-разведчиком в небе над Черным морем попыткой «разжечь русофобские настроения в СМИ» и «обвинить нашу страну в агрессивных действиях».

«Усматриваем за этим стремление разжечь русофобские настроения в СМИ, обвинить Россию в агрессивных действиях. Отметим лишь, что подобная практика вряд ли совместима с желанием решать возникающие проблемы цивилизованным способом», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте нашего дипведомства.

При этом российские дипломаты призвали американских коллег «приступить к урегулированию имеющихся озабоченностей за столом переговоров».

Напомним, 29 января Су-27 не допустил нарушения воздушного пространства нашей страны. Однако в США заявили, что российский истребитель выполнил «небезопасный перехват». В ответ Минобороны РФ рекомендовало американцам прекратить полеты у границ РФ. В Пентагоне же отказались следовать этому совету.