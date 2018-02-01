2018-02-01T22:15:18+03:00
Политика

МИД РФ назвал реакцию США на сближение самолетов попыткой «разжечь русофобские настроения»

В Москве призвали американцев сесть за стол переговоров, чтобы «приступить к урегулированию имеющихся озабоченностей»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Здание министерства иностранных дел РоссииЗдание министерства иностранных дел РоссииФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В МИД РФ назвал реакцию США на инцидент с российским Су-27 и американским самолетом-разведчиком в небе над Черным морем попыткой «разжечь русофобские настроения в СМИ» и «обвинить нашу страну в агрессивных действиях».

«Усматриваем за этим стремление разжечь русофобские настроения в СМИ, обвинить Россию в агрессивных действиях. Отметим лишь, что подобная практика вряд ли совместима с желанием решать возникающие проблемы цивилизованным способом», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте нашего дипведомства.

При этом российские дипломаты призвали американских коллег «приступить к урегулированию имеющихся озабоченностей за столом переговоров».

Напомним, 29 января Су-27 не допустил нарушения воздушного пространства нашей страны. Однако в США заявили, что российский истребитель выполнил «небезопасный перехват». В ответ Минобороны РФ рекомендовало американцам прекратить полеты у границ РФ. В Пентагоне же отказались следовать этому совету.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Защита Белых заявила о намерении обжаловать приговор
Глава ЦРУ: жизни американцев окажутся под угрозой, если США не будут работать с РФ
Пентагон: военная авиация США продолжит летать у границ России
Ученица устроила стрельбу в школе Лос-Анджелеса
Неизвестные обстреляли здание Минобороны ДНР из гранатомета
Мощный взрыв прогремел в Анкаре
Утвержден состав российской делегации на Паралимпиаде-2018
Telegram вернулся в App Store
Путин пообещал поговорить с ФАС о возможности снижения цен на бензин
Путин предложил сделать расходы на развитие экономики обязательными для регионов
Ученые объяснили видео с моющейся крысой
Путин: антисанкции привели к запуску целой цепочки положительных последствий
Ушастый лисёнок из Москвы стал новой звездой соцсетей
Минфин США объяснил засекречивание части «кремлевского доклада»