2018-02-01T22:55:13+03:00
Общество

Защита Белых заявила о намерении обжаловать приговор

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил экс-губернатора к восьми годам лишения свободы
Дарья ИВАШКИНА
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Экс-губернатор Кировской области Никита БелыхЭкс-губернатор Кировской области Никита БелыхФото: REUTERS
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Защита экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, получившего восемь лет тюрьмы за взяточничество, заявила о намерении обжаловать приговор.

Как заявил адвокат Андрей Грохотов, юристы, представляющие интересы бывшего губернатора, не согласны с квалификацией обвинения и самим сроком. «Мы будем обжаловать приговор, доказывать свою позицию и продолжать бороться. <…> По эпизоду с (Юрием) Судгаймером мы не довольны решением суда и обязательно обжалуем его. Мы не согласны с квалификацией обвинения и самим сроком: мы просили оправдания по всем эпизодам», - цитирует Грохотова «Интерфакс».

Напомним, Белых был задержан в июне 2016 года. Процесс же по его делу начался 22 августа прошлого года. А 1 февраля Пресненский суд Москвы приговорил экс-чиновника к восьми годам лишения свободы и к штрафу в 48 миллионов рублей.

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