США сирийский конгресс в Сочи назвали несбалансированным

2 Февр. 2018 2018-02-02T00:59:46+03:00

В Госдепартаменте ожидают, что РФ воспользуется своим влиянием на Дамаск «для предотвращения химических атак на население»

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Конгресс сирийского национального диалога, который прошел в Сочи, больше пользы принес официальному Дамаску, поскольку не был сбалансирован. Такое заявление сделала глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, Вашингтон отметил, что Конгресс «был слишком сильно склонен в сторону режима, оппозиция не была представлена в достаточной степени». При этом Науэрт подчеркнула, что США «твердо стоят за процессом ООН в Женеве».

«Как вы знаете, женевская встреча прошла в Вене, и мы твердо ее поддерживаем», - подчеркнула Науэрт.

Кроме того, представитель Госдепартамента высказала мнение, что Россия не использует свое влияние на правительство Сирии для предотвращения применения химических и других атак против населения страны, передает ТАСС.

«Очевидно, что Россия имеет влияние, но она делает неверный выбор. Она выбирает не использовать свое уникальное влияние на сирийский режим, что позволяет ему применять химическое и другое оружие против своего народа», - заявила глава пресс-службы.