Памфилова назвала безосновательными жалобы на сложные условия сбора подписей

2 Февр. 2018 2018-02-02T01:35:10+03:00

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Высказывания некоторых экспертов о том, что условия сбора подписей для кандидатов в президенты слишком сложные, абсолютно безосновательны. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Она пояснила, что на выборах в этом году самовыдвиженцам для регистрации надо собрать 300 тысяч подписей избирателей – это в семь раз меньше, чем на прошлых выборах в 2012 году. Для кандидатов от партий – число необходимых подписей снижено в 20 раз до ста тысяч.

«Нам непонятны заявления некоторых так называемых экспертов о каких-то искусственных сложностях при сборе подписей, о высчитывании выходных, на которые приходится сбор подписей, о каких-то иных выдуманных и натянутых причинах» - сказала Памфилова.

Она также отметила, что в западных демократических странах выборный процесс еще более короткий. По словам главы ЦИК, «все было в руках кандидатов».

Выдвижение кандидатов в президенты РФ проходило в конце декабря, а сбор подписей начался в январе, когда в стране были долгие праздничные выходные.