Депутаты Рады назвали польский закон о бандеровцах ударом в спину
В Верховной раде Украины закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, принятый в Польше, назвали «надругательство над исторической правдой» и радикальным антиукраинским шагом, который «можно расценивать как удар в спину». Такое заявление сделали сопредседатели депутатской группы Верховной рады по межпарламентским связям с Польшей Оксана Юринец и Николай Княжицкий.
Они подчеркнули, что одобрение Сеймом и Сенатом Польши изменений в закон может «разрушить фундамент добрососедских отношений» между украинцами и поляками.
«Это унижение достоинства украинской нации, надругательство над исторической правдой и отрицание более чем сорокалетней работы над примирением между нашими народами», - цитирует ТАСС заявление Юринец и Княжицкого.
По их словам, закон воспринимается в Киеве как болезненный удар в спину, потому что был нанесен соседом, с которым Украину связывает «стратегическое партнерство и взаимная симпатия между миллионами украинцев и поляков».
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