Российские пограничники задержали иностранное судно в Беринговом море

2 Февр. 2018 2018-02-02T04:00:09+03:00

Рыболовецкая шхуна находилась в российских водах без документов в режиме радиомолчания

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В Беринговом море российские пограничники задержали рыболовецкую шхуну "Си Бриз" под флагом Сьерра Леоне. Об этом 2 февраля сообщает Пограничное управление ФСБ России по восточному арктическому району.

Капитана судна подозревают в незаконном промысле рыбы в российских водах. Ему предъявят обвинения по статье «Разработка природных ресурсов континентального шельфа РФ без соответствующего разрешения и превышение полномочий».

В управлении отметили, что шхуна находилась в Беринговом море в режиме радиомолчания, и использовало позывные сигналы других судов. Ее обнаружили и задержали 31 января сахалинские и камчатские пограничники в ходе совместной операции, передает Интерфакс.

"Си Бриз" оборудовано для добычи и транспортировки живого краба. Документов на право вести промысел в исключительной экономической зоне РФ у капитана ен оказалось, как и судового журнала. Шхуну доставят под конвоем в порт Петропавловск-Камчатский для проведения следственных действий.