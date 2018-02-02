Марадону не пустили в США из-за насмешек над Трампом

2 Февр. 2018 2018-02-02T04:34:24+03:00

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Легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону не пустили в США за его насмешку в адрес действующего президента страны Дональда Трампа. Об этом рассказал юрист бывшего спортсмена Матиас Морла.

Марадона должен был уже получить визу, чтобы в марте приехать в Соединенные Штаты и присутствовать на судебном заседании по делу своей бывшей жены. Однако в недавнем интервью аргентинскому телевидению, когда его спросили, что он думает о Трампе, экс-футболист ответил: «Это чиролита (пустячок)».

Мола уверен, что из-за этого посольство США отказало Марадоне во въезде, так как все документы аргентинец подал вовремя и в соответствии с правилами, передает агентство AS.

«Когда мы почти получили визу, я предупреждал: «Диего, пожалуйста, не говори ничего о США», - посетовал Морла.

Напомним, что в 1994 году США отозвали визу футболиста, поскольку тогда подозревали в употреблении наркотиков.