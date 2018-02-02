2018-02-02T05:32:45+03:00
Происшествия

В результате взрыва в Анкаре пострадали три человека

Власти города считают, что взрыв у налоговой инспекции мог быть саботажем
Юлия ДИВЕЕВА
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Взрыв в Анкаре произошел в здании налоговой инспекцииВзрыв в Анкаре произошел в здании налоговой инспекцииФото: СОЦСЕТИ
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В результате взрыва, который прогремел в одном из районов турецкой Анкары, пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор города Эрджан Топаджа.

По его словам, люди получили легкие ранения. ЧП расследует полиция. Как выяснилось, бытовой газ взорвался в здании налоговой инспекции в столичном районе Чукурамбар. Градоначальник полагает, что возможно, это не случайность.

"Есть вероятность, что это был саботаж", - сказал Топаджа.

В полиции отметили, что взрыв был настолько сильным, что его слышали в нескольких районах города. Был нанесен ущерб соседним домам, передает ТАСС.

Напомним, 1 февраля в турецкой столице прогремел мощный взрыв. По словам очевидцев, у некоторых автомобилей, припаркованных на улице, сработала сигнализация. Напуганные горожане решили, что произошел очередной теракт.

На месте взрыва работает полиция. Следователи выясняют причину утечки голубого топлива и что могло привести к взрыву.

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