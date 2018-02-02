Валентина Матвиенко: решение МОК нарушает международные правила

2 Февр. 2018 2018-02-02T06:34:19+03:00

Спикер Совета Федерации заявила, что Россия будет добиваться изменения состава и полномочий олимпийского комитета

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Решение Международного олимпийского комитета оспорить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по 28 российским спортсменам является нарушением всех международных правил. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она заявила, что сразу после окончанию Зимних олимпийских игр- 2018 в Пхенчхане Россия намерена добиваться изменения состава МОК, а также полномочий этой организации, сообщает телеканал "Россия 24".

Напомним, 1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Еще 11 наказание было смягчено до пропуска Олимпиады 2018 года.

Сразу после этого МОК заявил, что намерен подать иск в федеральный суд Швейцарии, чтобы опротестовать это решение. К этому заявлению присоединилось и Всемирное антидопинговое агентство (WADA). В агенстве отметили, что тот факт, что 11 иски 11 российских атлетов были отклонены, свидетельствует оо «системных манипуляциях в РФ с процессом допинг-контроля».