2018-02-02T07:51:58+03:00
В мире

МИД Японии предупредил об опасностях поездок на Олимпиаду-2018

Японцам в Пхёнчхане угрожает ситуация с КНДР, преступность и холода
Юлия ДИВЕЕВА
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Японцев предупреждают об опасностях на Олимпийских играх-2018Японцев предупреждают об опасностях на Олимпийских играх-2018Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ситуация на Корейском полуострове остается непредсказуемой. Об этом сообщает МИД Японии и предупреждает граждан об опасностях, которые грозят болельщикам, собирающимся Пхёнчхан на Зимние олимпийские игры 2018 года.

Среди угроз, министерство называет крупные стихийные бедствия, беспорядки или теракты в связи с ситуацией вокруг Северной Кореи, а также преступность и небывалые холода. Японцев просят зарегистрироваться в системе учета зарубежных поездок в МИД, чтобы посольство в экстренных случаях могло связаться с ними.

Ведомство отметило, что в Южной Корее относительно спокойно, но "по сравнению с Японией там совершается в 2,5 раза больше убийств и в 1,2 раза больше разбоев”. МИД призывает японцев соблюдать осторожность в местах скопления большого числа людей, передает РИА Новости.

Кроме того, японцев в Пхёнчхане ожидают непривычно сильные холода. Олимпийские игры там пройдут с 9 по 25 февраля

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