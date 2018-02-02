Контр-адмирал Юлдашев стал командующим войсками и силами на северо-востоке России
Новым командующим войсками и силами на северо-востоке России приказом президента страны назначен контр-адмирал Александр Юлдашев.
"Указом президента Российской Федерации от 29 января 2018 года контр-адмирал Александр Юлдашев назначен командующим войсками и силами на северо-востоке России. Прежний командующий объединением контр-адмирал Сергей Липилин стал заместителем командующего Черноморским флотом", - сообщила пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) в пятницу, 2 февраля.
Александр Юлдашев родился 12 мая 1967 года в городе Ош Киргизской ССР. Он окончил Калининградское высшее военно-морское училище, Военно-морскую академию имени Н. Г. Кузнецова, Военную академию Генштаба, во время службы на Северном флоте занимал должности от командира группы до командира дивизии подводных лодок.
С 2009 года Юлдашев служит на Тихоокеанском флоте.