2018-02-02T08:09:12+03:00
В мире

В Японии обыскивают офис биржи Coincheck по делу о краже криптовалюты

Власти хотят проверить финансовую отчетность компании
Екатерина БОЛГОВА
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Офис биржи Coincheck в ТокиоОфис биржи Coincheck в ТокиоФото: REUTERS
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В пятницу, 2 февраля, в офисе крупнейшей японской криптовалютной биржи Coincheck проводятся обыски представителями Агентства финансовых услуг при министерстве финансов Японии.

Обыски проходят в главном офисе компании в районе Сибуя в Токио. Как сообщил телеканал NHK, мероприятия имеют отношения к делу о краже хакерами со счетов Coincheck криптовалюты NEM на сумму 534 млн долларов. Инцидент затронул 260 тысяч человек.

Отмечается, что власти хотят изучить финансовую отчетность компании, а также проверить, может ли биржа выплатить компенсации клиентам, потерявшим средства.

Ранее Агентство финансовых услуг обязало Coincheck организовать внутреннее расследование инцидента и проверить работу системы безопасности. Торги криптовалютой, кроме биткойна, на бирже сейчас не проводятся. Криптовалюта NEM является 10-й крупнейшей криптовалютой в мире.

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