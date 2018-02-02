В Японии обыскивают офис биржи Coincheck по делу о краже криптовалюты
В пятницу, 2 февраля, в офисе крупнейшей японской криптовалютной биржи Coincheck проводятся обыски представителями Агентства финансовых услуг при министерстве финансов Японии.
Обыски проходят в главном офисе компании в районе Сибуя в Токио. Как сообщил телеканал NHK, мероприятия имеют отношения к делу о краже хакерами со счетов Coincheck криптовалюты NEM на сумму 534 млн долларов. Инцидент затронул 260 тысяч человек.
Отмечается, что власти хотят изучить финансовую отчетность компании, а также проверить, может ли биржа выплатить компенсации клиентам, потерявшим средства.
Ранее Агентство финансовых услуг обязало Coincheck организовать внутреннее расследование инцидента и проверить работу системы безопасности. Торги криптовалютой, кроме биткойна, на бирже сейчас не проводятся. Криптовалюта NEM является 10-й крупнейшей криптовалютой в мире.