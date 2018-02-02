2018-02-02T08:47:28+03:00
В мире

В Китае появилась вакансия, на которую претендуют три тысячи человек

Компании Alibaba Group Holding требуются два специалиста по потребительским запросам пенсионеров, зарплата - около 63500 долларов в год
Екатерина БОЛГОВА
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На вакансию в Alibaba Group Holding претендуют больше трех тысяч человекНа вакансию в Alibaba Group Holding претендуют больше трех тысяч человекФото: REUTERS
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В Китае появилась вакансия, на которую претендуют больше трех тысяч человек. О наборе объявила компания Alibaba Group Holding, которой требуются два специалиста по потребительским запросам пенсионеров. Зарплата - 400 тысяч юаней (около 63500 долларов) в год.

Как отмечает газета South China Morning Post, устроиться в крупнейшую китайскую компанию интернет-торговли очень сложно. К примеру, если американская корпорация Goldman Sachs. Берет на работу 3% кандидатов, то Alibaba Group Holding — только 0,06%.

К соискателям предъявляют несколько требований: они должны быть пенсионерами и иметь авторитет среди людей своего возраста, обязаны разбираться в интернет-покупках. Основная задача таких специалистов - убедить пожилых людей активнее пользоваться интернетом для совершения покупок.

В Китае проживают 772 миллиона пользователей всемирной сети, из них 40 миллионов старше 60 лет.

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