В Китае появилась вакансия, на которую претендуют три тысячи человек
В Китае появилась вакансия, на которую претендуют больше трех тысяч человек. О наборе объявила компания Alibaba Group Holding, которой требуются два специалиста по потребительским запросам пенсионеров. Зарплата - 400 тысяч юаней (около 63500 долларов) в год.
Как отмечает газета South China Morning Post, устроиться в крупнейшую китайскую компанию интернет-торговли очень сложно. К примеру, если американская корпорация Goldman Sachs. Берет на работу 3% кандидатов, то Alibaba Group Holding — только 0,06%.
К соискателям предъявляют несколько требований: они должны быть пенсионерами и иметь авторитет среди людей своего возраста, обязаны разбираться в интернет-покупках. Основная задача таких специалистов - убедить пожилых людей активнее пользоваться интернетом для совершения покупок.
В Китае проживают 772 миллиона пользователей всемирной сети, из них 40 миллионов старше 60 лет.