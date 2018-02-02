2018-02-02T09:03:02+03:00
Экономика

В 2018 году в России планируется выдать больше семи тысяч жилищных сертификатов

Общая сумма сертификатов составит 14,87 млрд рублей
Екатерина БОЛГОВА
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В 2018 году в России выдадут более 7200 жилищных сертификатов‍В 2018 году в России выдадут более 7200 жилищных сертификатов‍Фото: Олег КУЗЕНКОВ
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В 2018 году в России планируется выдать 7 тысяч 273 жилищных сертификата, общая сумма которых составит 14,87 млрд рублей. График выдачи сертификатов рамках программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" подписал глава правительства России Дмитрий Медведев.

"В 2018 году планируется выдать 7 тысяч 273 государственных жилищных сертификата категориям граждан, установленным федеральным законодательством", - сообщается в пояснительной записке к документу.

График был разработан Минстроем России. Согласно документу, на сертификаты могут рассчитывать военнослужащие, представители органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы, те, кто подвергся радиационному излучению на Чернобыльской АЭС и объединении "Маяк". Кроме того, ожидается выдача сертификатов вынужденным переселенцам и выезжающим из районов Крайнего Севера.

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