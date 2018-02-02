2018-02-02T09:51:52+03:00
Спорт

В Совфеде назвали позором для Макларена и WADA решение CAS по российским спортсменам

Спортивный арбитражный суд накануне оправдал 28 российских атлетов, отстраненных МОК
Екатерина БОЛГОВА
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Артем Коротаев/ТАССПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал позором для Всемирного антидопингового агентства (WADA) и руководителя комиссии этого агентства Ричарада Макларена решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям российских спортсменов.

Напомним, накануне Спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал 28 российских атлетов, ранее пожизненно отстраненных от участия в Олимпиадах Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Оправдание 28 российских спортсменов и возвращение им медалей - это позорный вердикт для Макларена и ВАДА. Инквизиторам дали по рукам. Им не возмущаться надо - возмущаться их «работой» должен спортивный мир, а подать в отставку», - написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, в отношении этих 28 спортсменов сняты ограничения, еще 11 российских атлетов отстраняются лишь от Олимпийских игр 2018 года. Дела биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой рассмотрят чуть позже.

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