2018-02-02T09:43:26+03:00
Экономика

Банк России отозвал лицензии у двух московских банков

Отозваны лицензии у Расчетно-кредитного банка и Партнеркапиталбанка
Екатерина БОЛГОВА
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Банк России отозвал лицензии у двух столичных банковБанк России отозвал лицензии у двух столичных банковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В пятницу, 2 февраля, Банк России сообщил об отзыве лицензии у Расчетно-кредитного банка (РКБ) и Партнеркапиталбанка (ПКБ),.

По данным на 1 января 2018 года РКБ занимал 184-е место в банковской системе по величине активов, а ПКБ – 469-е место. Об кредитные организации участвуют в системе страхования вкладов.

Как отмечается на сайте регулятора, в РКБ была неэффективной система внутреннего контроля, из-за чего банк допускал нарушения законодательства по направлению противодействия отмыванию преступных средств. Кроме того, деятельность банка в 2016-2017 годах «была в значительной степени ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций».

Центробанк подчеркивает, что бизнес-модель ПКБ ориентировалась на направление средств в высокорискованные активы, в результате на балансе образовалась серьезная задолженность. А также банк проводил «схемные» операции с целью уклонения от исполнения требований о формировании резервов и не соблюдал законодательство против отмывания средств.

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