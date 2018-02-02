"Барселона" выиграла у "Валенсии" 1:0 в первом полуфинале Кубка Испании

2 Февр. 2018 2018-02-02T10:08:55+03:00

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Футболисты "Барселоны" успешно сыграли в первой полуфинальной встрече Кубка Испании по футболу. На своем поле команда Эрнесто Вальверде одолела "Валенсию" со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке, который прошел на стадионе "Камп Ноу", был забит во втором тайме. Отличился на 67-й минуте уругвайский форвард Луис Суарес.

Теперь командам предстоит сыграть второй матч полуфинала. Он состоится уже на поле "Валенсии" - стадионе "Месталья" 8 февраля. В другом полуфинале, к слову, "Леганес" сыграл вничью 1:1 с "Севильей".

Финальный матч Кубка Испании запланирован на 21 апреля. Действующим обладателем этого трофея является "Барселона".