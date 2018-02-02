Двое мужчин погибли под колесами пригородной электрички в Подмосковье

2 Февр. 2018 2018-02-02T10:15:05+03:00

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В Подмосковье пригородная электричка насмерть сбила двух мужчин. Трагический инцидент произошел вечером в четверг, 1 февраля, в районе станции Перловская города Мытищи. Такое заявление сделали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"В четверг вечером в районе платформы Перловская Ярославского направления Московской железной дороги электропоездом сообщением Москва - Фрязино смертельно травмированы двое мужчин", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

В Управлении подчеркнули, что граждане переходили железнодорожные пути в неустановленном месте. В настоящий момент на месте инцидента работает транспортная полиция, сотрудники которой устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее под колесами пригородного поезда в Подмосковье погиб также 36-летний мужчина. Он шел вдоль путей в районе платформы "Каналстрой" в Дмитровском районе и не услышал звуков приближающегося состава.