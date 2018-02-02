Пьяный студент выжил после падения на рельсы в московском метро

2 Февр. 2018 2018-02-02T10:27:28+03:00

Движение поездов в результате инцидента нарушено не было Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В пятницу утром на станции "Таганская" Кольцевой линии московского метрополитена на рельсы упал пьяный молодой человек. В результате инцидента он не пострадал, поскольку был оперативно поднят на платформу сотрудниками правоохранительных органов. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы УВД на столичном метрополитене Алексей Мышляев.

Уточняется, что в происшествие было зафиксировано в районе 07:00 по мск. Упавшим на рельсы мужчиной, оказался 19-летний студент одного из московских средне-специальных учебных заведений, которым в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения.

После произошедшего сотрудники Управления внутренних дел отвели молодого человека в комнату полиции, где его состояние оценили как удовлетворительное.

По данным ТАСС, в настоящий момент решается вопрос о привлечении потерпевшего к административной ответственности за нахождение в нетрезвом виде.

Между тем, график движения поездов в результате происшествия не был нарушен.