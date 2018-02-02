2018-02-02T10:50:25+03:00
Экономика

Apple сообщила о рекордной выручке в первом квартале финансового года

Выручка выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 88,3 миллиарда долларов
Екатерина БОЛГОВА
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Apple заявила о рекордной квартальной выручкеApple заявила о рекордной квартальной выручкеФото: REUTERS
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Американская корпорация Apple опубликовала отчет, в котором сообщается о рекордной выручке в первом квартале 2018 финансового года. За период, окончившийся 30 декабря 2017 года, компания выручила 88,3 миллиарда долларов, что на 13% больше, чем за аналогичный срок годом ранее.

"Мы с волнением сообщаем о крупнейшем квартале в истории Apple, рост был всеобщий, включая наивысшую выручку от новой линейки айфонов. iPhone Х превзошел наши ожидания", — сообщается в пресс-релизе.

В первом квартале чистая прибыль компании стала больше 20 миллиардов долларов, что на 12% выше такого же периода 2017 года.

При этом в годовом выражении продажи iPhone в первом квартале снизились на 1,2 и составили 77,316 миллиона единиц. Продажи iPad увеличились менее чем на 1%, до 13,17 миллиона единиц. Самый объем продаж зафиксирован в США, где выручка компании составила 35,193 миллиарда долларов.

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