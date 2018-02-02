Политолог назвал реакцию Рады на польский закон попыткой занять жесткую позицию

2 Февр. 2018 2018-02-02T10:55:59+03:00

Сейчас Киев находится в зависимом положении и нуждается в хоть каких-то союзниках

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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк считает, что реакция членов Верховной Рады на принятый в Польше закон о введении уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов является попыткой Киева занять жесткую позицию и продемонстрировать твердые принципы.

Однако, по мнению политолога, власти незалежной не станут разрывать отношения с Польшей, ограничившись жесткой риторикой внутри страны, ведь сейчас государство находится в очень зависимом положении.

"Киев сейчас находится в таком положении, что ему нужен любой союзник, любое государство, которое к нему лояльно. Если Варшава полностью отвернётся от Украины, то не исключаю, что она, оставшись и так у разбитого корыта, будет абсолютно задвинута на периферию политических и экономических интересов Евросоюза", - цитирует Данюка телеканал RT.

Эксперт подчеркнул, что такие высказывания делаются лишь с целью оказания влияния на внутреннюю аудиторию страны.