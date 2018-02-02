2018-02-02T11:09:01+03:00
Москва

Синоптики предупреждают москвичей о феноменальных снегопадах

Циклон, устроивший хаос на севере Европы, движется на северо-запад России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Все выходные в столице будет идти снег, который в воскресенье может перейти в дождьВсе выходные в столице будет идти снег, который в воскресенье может перейти в дождьФото: Олег УКЛАДОВ
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Снежный циклон, доставивший так много проблем североевропейским странам, уже в пятницу достигнет России. И даже несмотря на то, что его разрушительный потенциал значительно уменьшился, удар стихии по Москве может оказаться феноменальным.

Как оказалось, на периферии циклона сформировался еще один очень активный вихрь. До конца пятницу он будет находится над Германией, завтра достигнет Киева и уже в воскресенье окажется в центре Русской равнины

Рекордные снегопады уже со 2 февраля будут лишь набирать силу. Так, днем возможно выпадение около 4-6 мм осадков, а местами по региону это суточная цифра может возрасти до 30 мм. Кроме того, в воскресенье стихия разыграется еще больше, а из-за потепления снег может перейти в дожди.

По прогнозам синоптиков центра "Фобос", в этот день в Москве выпасть почти полная февральская норма осадков. Последний раз такой катаклизм был зафиксирован в столице в 1966 году. Так что эти выходные москвичей будут сопровождаться метелями и мощными снегопадами.

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