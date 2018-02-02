На Украине заявили о планах по созданию кибервойск
В пятницу, 2 февраля, в Киеве начал работу оперативный центр реагирования на киберугрозы, который, как ожидается, будет сотрудничать со странами НАТО.
На церемонии открытия выступил и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. В частности, в ходе своей речи он объявил о планах по созданию кибервойск в незалежной. По словам Турчинова, власти страны в настоящее время уже рассматривают возможность создания таких войск в рядах своих вооруженных сил.
«Безусловно, мы рассматриваем <…> вопрос, который докладывал Генштаб, о создании кибервойск в рядах вооруженных сил Украины. Это серьезный вопрос, мы над этим работаем, у нас в этом направлении работают и Служба внешней разведки, и военная разведка», - приводят слова секретаря СНБО украинские СМИ.
Кстати, напомним, 25 января СБУ сообщила об открытии в Киеве первого Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности. При этом глава спецслужбы Василий Грицак поблагодарил НАТО за оказанную поддержку.
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