На Украине заявили о планах по созданию кибервойск

2 Февр. 2018 2018-02-02T14:16:45+03:00

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В пятницу, 2 февраля, в Киеве начал работу оперативный центр реагирования на киберугрозы, который, как ожидается, будет сотрудничать со странами НАТО.

На церемонии открытия выступил и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. В частности, в ходе своей речи он объявил о планах по созданию кибервойск в незалежной. По словам Турчинова, власти страны в настоящее время уже рассматривают возможность создания таких войск в рядах своих вооруженных сил.

«Безусловно, мы рассматриваем <…> вопрос, который докладывал Генштаб, о создании кибервойск в рядах вооруженных сил Украины. Это серьезный вопрос, мы над этим работаем, у нас в этом направлении работают и Служба внешней разведки, и военная разведка», - приводят слова секретаря СНБО украинские СМИ.

Кстати, напомним, 25 января СБУ сообщила об открытии в Киеве первого Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности. При этом глава спецслужбы Василий Грицак поблагодарил НАТО за оказанную поддержку.