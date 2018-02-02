Центробанк в прошлом году больше десяти раз штрафовал банки
Санкции были наложены, в том числе, на кредитные учреждения из топ-30
Центробанк имеет право по закону штрафовать банки за сомнительные транзакции на сумму 1 процент от уставного капитала.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Скобелки на пресс-конференции сообщил журналистам, что в прошлом году больше 10 раз банки были оштрафованы за проведение сомнительных операций.
По его словам, регулятор обсуждает с Росфинмониторингом увеличение штрафов за такие нарушения в десятки раз. Соответствующий законопроект уже разрабатывается, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Отмечается, что сейчас Центробанк имеет право по закону штрафовать банки за сомнительные транзакции на сумму 1 процент от уставного капитала.