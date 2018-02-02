Центробанк в прошлом году больше десяти раз штрафовал банки

2 Февр. 2018 2018-02-02T14:18:45+03:00

Центробанк имеет право по закону штрафовать банки за сомнительные транзакции на сумму 1 процент от уставного капитала. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Санкции были наложены, в том числе, на кредитные учреждения из топ-30

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Заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Скобелки на пресс-конференции сообщил журналистам, что в прошлом году больше 10 раз банки были оштрафованы за проведение сомнительных операций.

По его словам, регулятор обсуждает с Росфинмониторингом увеличение штрафов за такие нарушения в десятки раз. Соответствующий законопроект уже разрабатывается, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Отмечается, что сейчас Центробанк имеет право по закону штрафовать банки за сомнительные транзакции на сумму 1 процент от уставного капитала.