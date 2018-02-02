В Госдуме назвали "политически мудрым" польский закон о бандеровцах

2 Февр. 2018 2018-02-02T14:31:51+03:00

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В Госдуме назвали "проявлением политической мудрости" принятие Польшей закона о запрете пропаганды идеологии украинских националистов. Такое мнение высказал член комитета нижней палаты по международным делам Сергей Железняк.

По его словам, внесение парламентом поправок в закон об Институте национальной памяти стало примером борьбы с проявлениями нацизма и его возрождения на территории Украины.

"Польский народ на себе испытал все ужасы фашизма, расплатившись тысячами невинных жертв. Принятое законодательное решение Сената отражает мнение граждан Польши, не желающих повторения трагедии Второй мировой войны", - приводятся слова депутата на сайте партии "Единая Россия".

Железняк подчеркнул, что в нашей стране пропаганда нацизма уже давно является уголовно наказуемой, поэтому Москва с негодованием следит за тем, как бандеровцы диктуют свою политику в соседней Украине, "устраивая кровавые акты геноцида и активно участвуя в войне против народа Донбасса".