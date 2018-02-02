2018-02-02T14:42:19+03:00
Политика

На Украине сообщили о хищении морского торгового флота

Как выяснилось, подозреваемые продали по заниженным ценам сразу четыре судна
Дарья ИВАШКИНА
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На Украине сообщили о хищении морского торгового флотаНа Украине сообщили о хищении морского торгового флотаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Как стало известно, на Украине заподозрили двух экс-директоров госпредприятий в растрате имущества в особо крупных размерах. Как уточнили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), речь идет об экс-главе компании Zealand Holdings Inc. и бывшем президенте ЧАО СК «Си Трайдент», которые, по данным следствия, похитили торговый флот незалежной.

В НАБУ полагают, что подозреваемые продали по заниженным ценам сразу четыре судна - African Lark, Etna, Elbrus и Everest. Эти суда «Си Трайдент» получил от Минтранса Украины в качестве взноса в уставный фонд компании. В результате государству был нанесен ущерб в размере 219 млн гривен (это около 7,86 млн долларов).

Также в антикоррупционном бюро отметили, что начали расследование в отношении двух предпринимателей еще в конце 2015 года. В настоящее же время решается вопрос об избрании задержанным мер пресечения.

Кстати, ранее НАБУ обвинило Генпрокуратуру незалежной и СБУ в срыве спецоперации по раскрытию коррупционной схемы в миграционной службе.

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