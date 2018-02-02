2018-02-02T14:52:21+03:00
Спорт

Сборная России по хоккею с мячом вышла в полуфинал чемпионата мира, победив Германию 26:1

Следующий соперник нашей команды - Финляндия
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россияне оказались сильнее Германии.Россияне оказались сильнее Германии.Фото: Мария ИГНАТЬЕВА
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В пятницу, 2 февраля, в Хабаровске состоялся четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею с мячом. Команда России встречалась со сборной Германии и одержала разгромную победу со счетом 26:1. Голы в ворота немецкой команды влетали чуть ли не каждые три минуты.

В составе сборной России мячи забили Сергей Ломанов (12-я, 34-я, 40-я минуты), Артём Бондаренко (13, 24), Евгений Дергаев (14, 21, 30, 51), Юрий Викулин (16, 77), Вадим Архипкин (19, 43, 73, 84), Алмаз Миргазов (23, 35, 42, 63), Янис Бефус (26, 53, 74), Андрей Прокопьев (28), Вадим Чернов (44, 82), Василий Грановский (58). Единственный точный бросок у немцев сделал Андрей Фелькер на 48-й минуте матча.

Сборная России теперь 3 февраля сыграет с командой Финляндии. Во втором полуфинале чемпионата мира сойдутся команды Швеции и Казахстана.

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