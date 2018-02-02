Сборная России по хоккею с мячом вышла в полуфинал чемпионата мира, победив Германию 26:1

2 Февр. 2018 2018-02-02T14:52:21+03:00

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В пятницу, 2 февраля, в Хабаровске состоялся четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею с мячом. Команда России встречалась со сборной Германии и одержала разгромную победу со счетом 26:1. Голы в ворота немецкой команды влетали чуть ли не каждые три минуты.

В составе сборной России мячи забили Сергей Ломанов (12-я, 34-я, 40-я минуты), Артём Бондаренко (13, 24), Евгений Дергаев (14, 21, 30, 51), Юрий Викулин (16, 77), Вадим Архипкин (19, 43, 73, 84), Алмаз Миргазов (23, 35, 42, 63), Янис Бефус (26, 53, 74), Андрей Прокопьев (28), Вадим Чернов (44, 82), Василий Грановский (58). Единственный точный бросок у немцев сделал Андрей Фелькер на 48-й минуте матча.

Сборная России теперь 3 февраля сыграет с командой Финляндии. Во втором полуфинале чемпионата мира сойдутся команды Швеции и Казахстана.